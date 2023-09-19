Токаев сообщил о планах открытия консульства и посольства Казахстана в Черногории

По словам президента Казахстана, это придаст дополнительный импульс развитию деловых и межличностных связей между двумя странами

АСТАНА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с главой Черногории Яковом Милатовичем, состоявшейся на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН, проинформировал коллегу о планах Астаны открыть в 2024 году консульство республики в Подгорице, а затем, возможно, посольство, для развития двусторонних связей. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Мы планируем открыть свое консульство в Подгорице. Возможно, по мере получения положительных результатов, прежде всего, в экономическом сотрудничестве, мы откроем посольство в вашей стране", - приводит слова Токаева его пресс-служба.

Открытие консульства, по оценке Токаева, придаст дополнительный импульс развитию деловых и межличностных связей между двумя странами.

"Наши страны стали очень близки друг другу, поскольку наши люди летают прямым рейсом из Астаны в Подгорицу. Ежегодно более 40 тыс. человек пользуются безвизовым режимом. Граждане Казахстана прилетают в Черногорию, чтобы провести свой отпуск. Конечно, это дает очень большой импульс для развития гуманитарных связей и экономического сотрудничества между нашими государствами", - подчеркнул глава Казахстана.

Милатович высказался за укрепление всесторонних связей, указав, что в Черногории очень заинтересованы в том, чтобы сделать страну более привлекательной для казахстанских туристов, отметили в пресс-службе Токаева.