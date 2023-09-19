В Туркмении считают, что в мире нет альтернативы ООН в поддержании глобальной безопасности

По мнению президента республики Сердара Бердымухамедова, страны должны использовать потенциал ООН для того, чтобы преодолеть недоверие и конфронтационный накал в мировой политике

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Организация объединенных Наций (ООН) не имеет альтернативы в поддержании мира и обеспечении глобальной безопасности. Об этом заявил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

"Неизменным остается тот факт, что ООН нет альтернативы. Со дня формирования ООН является единственный универсальной легитимной организацией, которая несет ответственность за поддержание мира и за обеспечение всеобщей всеобъемлющей глобальной безопасности, а также устойчивости современной архитектуры международных отношений", - сказал он выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Бердымухамедов добавил, что это принципиальная позиция Туркмении. По его мнению, страны должны использовать потенциал ООН для того, чтобы преодолеть недоверие и конфронтационный накал в мировой политике и попытаться обозначить перспективы для компромисса и взаимного учета интересов.