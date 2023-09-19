В Нью-Йорке началась встреча лидеров США и стран Центральной Азии

Президент США Джо Байден выступил в начале встречи с приветственным словом продолжительностью "около минуты", сообщил пресс-пул Белого дома

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Совместная встреча президентов США и пяти республик Центральной Азии началась в Нью-Йорке на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

По его свидетельству, американский лидер Джо Байден выступил в начале встречи с приветственным словом продолжительностью "около минуты". Он, в частности, выразил уверенность в том, что "мир был бы более безопасным и процветающим, если бы страны работали вместе", передает пресс-пул главы администрации США, не приводя никаких подробностей.