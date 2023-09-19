Израиль и Парагвай до конца года обменяются посольствами

В частности, Израиль возобновит работу своей дипмиссии в Асунсьоне

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сентября. /ТАСС/. Парагвай до конца 2023 года откроет посольство в Израиле, и располагаться оно будет в Иерусалиме, Израиль одновременно возобновит работу своей дипмиссии в Асунсьоне. Договоренность об этом подтвердили премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху и президент Парагвая Сантьяго Пенья во время встречи на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"По завершении встречи президент [Пенья] сообщил премьер-министру [Нетаньяху] о намерении до конца года вернуть посольство Парагвая в Иерусалим. Одновременно Израиль вновь откроет свое посольство в Асунсьоне", - говорится в сообщении канцелярии Нетаньяху.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем палестино-израильского урегулирования. Израильтяне заняли восточную часть города во время войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является единой и неделимой столицей Израиля. Совет Безопасности ООН резолюцией 478 от 20 августа 1980 года отверг его право на Восточный Иерусалим и призвал членов всемирной организации вывести свои дипломатические представительства из города.

В 2018 году по решению Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента США, американское посольство в Израиле переехало из Тель-Авива в Иерусалим. Затем свои дипломатические представительства в этом городе открыли Гватемала, Гондурас, а также непризнанное Косово. 5 сентября в Иерусалиме открылось посольство Папуа - Новой Гвинеи.