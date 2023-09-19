Главы МИД Казахстана и Великобритании обсудили вопросы развития сотрудничества

Стороны также обменялись мнениями по ключевым аспектам международной повестки дня

АСТАНА, 19 сентября. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и глава внешнеполитического ведомства Великобритании Джеймс Клеверли обсудили на встрече в Нью-Йорке вопросы развития двустороннего сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского МИД.

"Стороны обсудили актуальные вопросы развития казахско-британского сотрудничества и обменялись мнениями по ключевым аспектам международной повестки дня. Нуртлеу отметил существующий потенциал расширения взаимной торговли, объемы которой в 2022 году достигли $1,8 млрд. В свою очередь Клеверли подтвердил намерение укреплять всестороннее партнерство с Астаной и выразил готовность к активизации контактов на всех уровнях", - говорится в сообщении.

По информации МИД Казахстана, Великобритания является одним из ключевых торгово-экономических партнеров республики. Так, объем британских инвестиций составил более $16 млрд. На казахстанском рынке представлены порядка 550 компаний с участием британского капитала.