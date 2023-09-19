Блинкен не стал отвечать, может ли встретиться с Лавровым в ООН

Представители РФ и США ранее сообщали, что контактов не планируется

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал отвечать на вопрос ТАСС, возможны ли его контакты с представителями России, в том числе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

В ответ на соответствующий вопрос на полях Генассамблеи Блинкен поздоровался с корреспондентом, но по существу ничего не сказал.

Ранее представители РФ и США сообщили, что контактов не планируется. Однако 20 сентября Блинкен и Лавров, как ожидается, будут принимать участие в заседании Совета Безопасности ООН по Украине. В этом же заседании примет участие президент Украины Владимир Зеленский.