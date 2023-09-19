Минздрав Ливии заверил в отсутствии эпидемии в Дерне

Как отметил глава ведомства Усман Абдель Джалиль, "при необходимости любой район, в котором возникнет опасность здоровью его жителей в зоне, пораженной ливнями и наводнением, будет эвакуирован"

КАИР, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения ливийского правительства, утвержденного парламентом страны, заверило, что в городе Дерна, который более других населенных пунктов пострадал от удара стихии, эпидемии нет. Об этом сообщил глава Минздрава Усман Абдель Джалиль.

"В Дерне нет эпидемии", - сообщил министр, слова которого привел телеканал Al Hadath. Он добавил, что "при необходимости любой район, в котором возникнет опасность здоровью его жителей в зоне, пораженной ливнями и наводнением, будет эвакуирован".

В свою очередь представитель комиссии по чрезвычайной ситуации при правительстве опроверг информацию об отъезде поисково-спасательных команд из Дерны. "В настоящее время, - сказал он, - в городе работают 14 групп ливийских и иностранных спасателей".

Ранее поступила информация, что поисково-спасательные команды намерены покинуть Дерну, так как, по их мнению, при сложной ситуации, сложившейся в городе, для их эффективной работы "нужны более слаженная координация действий и организация". Также сообщалось, что власти вели переговоры со спасателями, чтобы убедить их продолжить свою работу в Дерне.