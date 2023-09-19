"Евротройка" обсудила с представителем Ирана ситуацию вокруг ядерной сделки

Стороны также рассмотрели "другие сферы, представляющие взаимный интерес"

ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Высокопоставленные представители Великобритании, Франции и ФРГ провели встречу со своим иранским коллегой в Нью-Йорке, на которой обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.

"Политические директора [при внешнеполитических ведомствах] Великобритании, Франции и Германии встретились со своим иранским коллегой в Нью-Йорке 19 сентября для обсуждения ядерного вопроса и других сфер, представляющих взаимный интерес", - сказано в заявлении представителя "евротройки", опубликованном МИД Соединенного Королевства.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. После соглашения Евросоюз объявил о снятии экономических и финансовых санкций в отношении Ирана, связанных с его ядерной программой. Однако оставил в силе ограничения, относящиеся к ракетным технологиям и некоторым видам деятельности в ядерной отрасли, а также меры, касающиеся компьютерного обеспечения.

Экс-президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями Ирана завершился в австрийской столице без какого-либо результата.

14 сентября Великобритания, Франция и ФРГ в совместном заявлении отметили, что включат рестрикции против Ирана, введенные в рамках ООН, в национальные санкционные режимы. Как отмечалось в заявлении, "в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий ряд санкций ООН, ЕС и Великобритании должны были быть сняты 18 октября". Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел "евротройки" уведомили ЕС, что не намерены снимать санкции с Ирана 18 октября.