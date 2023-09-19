Президент Венгрии напомнила Украине с трибуны ООН о правах нацменьшинств

Каталин Новак также сообщила, что Будапешт выступает за прекращение огня на Украине и начало переговоров о мире

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Венгрия поддерживает Украину в конфликте с Россией, выступает в поддержку ее суверенитета и территориальной целостности, но требует от нее соблюдения прав национальных меньшинств. Об этом заявила президент Венгрии Каталин Новак, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Венгрия выступает за территориальную целостность и независимость Украины. Мы с пониманием относимся к стремлению Украины стать частью сообщества европейских стран и поэтому ожидаем от нее приверженности ценностям, которые характеризуют наше сообщество, в том числе защите и соблюдению прав национальных меньшинств не на словах, а на деле", - сказала глава государства.

Выступая с трибуны Организации Объединенных Наций, Новак напомнила, что в Закарпатской области Украины проживают 115 тыс. этнических венгров, которые тоже страдают в результате продолжающегося вооруженного конфликта. "Эта война напрямую затрагивает нас, венгров. Поэтому мы хотим мира", - отметила президент, указав, что Венгрия выступает за немедленное прекращение огня и начало переговоров о мире.

"Мы знаем, что мир может быть достигнут, когда хотя бы одна из сторон придет к заключению, что настало время для переговоров. Мы не можем решать за украинцев, сколько еще они готовы жертвовать собой, но наш долг - предотвратить дальнейшую эскалацию военных действий и сделать все возможное для достижения мира", - заявила Новак, обращаясь к главам государств и правительств, собравшимся в зале заседаний Генассамблеи ООН.

Ранее правительство Венгрии неоднократно предупреждало, что не поддержит усилия Украины интегрироваться в ЕС до тех пор, пока Киев не прекратит нарушать права венгерского меньшинства в Закарпатье, в том числе его право вести обучение в местных школах и вузах на родном языке.