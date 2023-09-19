В Белоруссии одобрили приостановку соглашения с Украиной о переселенцах

Законопроект подготовлен в ответ на недружественные действия Киева, уточнили в пресс-службе нижней палаты белорусского парламента

МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Совет республики Национального собрания Белоруссии одобрил законопроект о приостановке действия соглашения с Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты белорусского парламента.

"Законопроект одобрен Советом Республики", - говорится в сообщении.

Документ, ранее во вторник принятый в одном чтении депутатами Палаты представителей, поступит на подпись президенту страны Александру Лукашенко.

В пресс-службе нижней палаты белорусского парламента уточнили, что законопроект подготовлен в ответ на недружественные действия Украины в отношении Белоруссии, выразившиеся в закрытии границы, а также в выходе Украины в одностороннем порядке из ряда межведомственных и межгосударственных договоров. Принятие законопроекта не окажет негативного воздействия на переезд и интеграцию переселенцев с Украины, а также не ухудшит правовое положение граждан страны, имеющих вид на жительство в Белоруссии или обращающихся за получением белорусского гражданства, так как все эти вопросы урегулированы национальным законодательством республики, подчеркнули в пресс-службе.