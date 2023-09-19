19 сентября, 20:15
Генассамблея ООН

Гутерриш обсудил с Байденом реформу глобальных финансов

Генсек ООН и президент США также затронули тему укрепления мультилатерализма и достижения целей устойчивого развития

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент США Джо Байден на встрече на полях Генеральной Ассамблеи ООН обсудили реформу глобальных финансовых институтов. Об этом сообщила пресс-служба Гутерриша.

"Они обсудили сотрудничество США и ООН, работу по укреплению мультилатерализма и достижению целей устойчивого развития. Они также обменялись взглядами о реформе международной финансовой архитектуры, чтобы преодолеть проблему возрастающего неравенства и обеспечить устойчивое развитие", - отметили в пресс-службе. 

Теги:
СШАБайден, ДжоГенассамблея ООНГутерриш, Антониу
© Информационное агентство ТАСС
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