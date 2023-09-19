Нетаньяху и Зеленский впервые с начала спецоперации на Украине встретились лично

Переговоры премьер-министра Израиля и президента Украины состоялись в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые с начала спецоперации ВС РФ на Украине лично встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Их встреча состоялась на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил посол еврейского государства в Киеве Михаил Бродский.

"В Нью-Йорке проходит встреча премьер-министра Израиля и президента Украины. Это первая встреча лидеров двух стран с начала войны в Украине", - написал дипломат в своем Telegram-канале.

Свое сообщение он сопроводил фотографией, на которой запечатлен момент рукопожатия Нетаньяху и Зеленского.

Нетаньяху, находившийся в начале 2022 года в оппозиции, вернулся на пост премьер-министра Израиля в конце 2022 года. До сих пор они с Зеленским общались только по телефону, последняя такая беседа состоялась после продолжительного перерыва 7 сентября. Среди действующего политического руководства Израиля за время СВО лично с Зеленским общался глава израильского МИД Эли Коэн, который в феврале посетил Киев.

Власти Израиля неоднократно заявляли, что в сложившейся ситуации поддерживают Украину, но до сих пор воздерживались от оказания военной помощи Киеву, ограничиваясь лишь гуманитарными поставками. Неоднократно поднималась тема возможного визита на Украину Нетаньяху, но до конкретных планов дело до сих пор не дошло.