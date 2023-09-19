Кишинев призвал депутатов Гагаузии не утверждать правительство Гуцул

Как сообщило издание NewsMaker, с таким предложением выступили "представители центральной власти" Молдавии на закрытой встрече

КИШИНЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан и глава Службы информации и безопасности Александр Мустяцэ провели закрытую встречу с депутатами Народного собрания Гагаузии (НСГ) на которой призвали не торопиться с утверждением исполкома (правительства), предложенного Башканом (главой) автономии Евгенией Гуцул. Как сообщило во вторник молдавское издание NewsMaker (NM), участников встречи попросили сохранить ее "секретность".

"Пресс-секретарь правительства Даниел Водэ подтвердил NM, что встреча была. По его словам, на встрече обсуждалось согласование общей повестки дня, направленной на продвижение благосостояния региона", - говорится в публикации. В ней отмечено, что факт встречи признал и участвовавший в ней заместитель председателя НСГ Георгий Лейчу, а также другие ее участники. Они уточнили, что помимо премьера и главы спецслужб на ней присутствовали представители Генпрокуратуры и Антикоррупционной прокуратуры, а также бывший вице-премьер по реинтеграции Владислав Кульминский.

"Один из участников встречи, настоявший на анонимности, рассказал, что представители центральной власти убеждали депутатов НСГ не спешить с утверждением исполкома, предложенного Евгенией Гуцул", - говорится в публикации.

Конфликт с центром

Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу на которых одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. После этого конфликт региона с центром обострился. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что выборы прошли с нарушениями, в Центризбиркоме Гагаузии прошли обыски, заведены уголовные дела о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей. Действия центральных властей вызвали возмущение общественности автономии - в Комрате прошел стихийный митинг, а депутаты Народного собрания тогда единогласно выразили поддержку Гуцул.

Однако уже летом парламент Гагаузии трижды отказывался утвердить персональный состав правительства автономии, которое предложила Гуцул. Сначала депутаты обвинили несколько членов исполкома в том, что они не владеют гагаузским языком. Затем их не устроила предложенная Гуцул структура исполкома, в которую по их предложению были внесены коррективы. Со своей стороны Гуцул обвинила власти Молдавии в давлении на автономию и рассказала, что представители прокуратуры предложили ей подать в отставку, взамен они пообещали закрыть возбужденные против нее уголовные дела.

Если депутаты не утвердят до конца сентября новый исполком, глава автономии вправе распустить нынешний состав парламента. Однако в начале сентября прокуратура Гагаузии уже по запросу депутатов НСГ возбудила дело о превышении полномочий и нарушении должностных обязанностей со стороны Гуцул. Ее обвинили в "злоупотреблении служебным положением" и "превышении служебных обязанностей". Если вина будет доказана, ей грозит штраф или отстранение от должности на срок от трех месяцев до года.