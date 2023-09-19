Белорусские сенаторы одобрили ратификацию соглашения с Ираном о передаче осужденных

Соглашением предусматривается возможность передачи осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы за совершение преступлений на территории государства вынесения приговора, государству исполнения приговора для отбывания оставшейся части наказания

МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Совет республики Национального собрания Белоруссии одобрил законопроект о ратификации соглашения с Ираном о передаче осужденных для дальнейшего отбывания наказания. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты белорусского парламента.

"Законопроект одобрен Советом Республики", - говорится в сообщении.

Документ, ранее во вторник принятый в одном чтении депутатами Палаты представителей, поступит на подпись президенту страны.

Соглашением предусматривается возможность передачи осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы за совершение преступлений на территории государства вынесения приговора, государству исполнения приговора для отбывания оставшейся части наказания. Запрос о передаче осужденного может исходить как от государства вынесения приговора, так и от государства исполнения приговора. Основанием для возбуждения процедуры передачи осужденного может служить заявление осужденного, его близких родственников, законного представителя или адвоката.

Передача осужденного будет возможна в случае, если на момент получения запроса неотбытый срок лишения свободы составляет не менее шести месяцев, при этом государство вынесения приговора и государство исполнения приговора согласны на передачу. В исключительных случаях стороны могут согласиться на передачу осужденного, даже если ему остается отбывать наказание менее шести месяцев.

В передаче осужденного может быть отказано, если любая из сторон сочтет, что передача нанесет ущерб суверенитету, безопасности или общественному порядку, либо противоречит ее законодательству. Каждая из сторон может в соответствии со своим законодательством принять решение о помиловании, амнистии или смягчении наказания, о чем должна быт уведомлена вторая сторона. Положения соглашения применяются также к лицам, осужденным до вступления соглашения в силу.