Белорусские сенаторы одобрили приостановку ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии

При этом Минск продолжит выполнять свои обязательства в отношении других государств - участников Договора об обычных вооруженных силах в Европе

МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Совет республики Национального собрания Белоруссии одобрил законопроект о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Польши и Чехии. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты белорусского парламента.

"Законопроект одобрен Советом Республики", - говорится в сообщении.

Документ, ранее принятый в одном чтении депутатами Палаты представителей, поступит на подпись президенту страны. В заключении профильной комиссии нижней палаты парламента указывалось, что Белоруссия имеет право приостановить действие ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии, которые приняли решение не выполнять обязательства по этому международному договору в отношении Белоруссии. При этом отмечалось, что республика продолжит выполнять свои обязательства в отношении других государств - участников ДОВСЕ. Ранее в Минске неоднократно заявляли, что действия некоторых стран Европы привели к разрушению архитектуры контроля над вооружениями в регионе.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между альянсом и ныне расформированной Организацией Варшавского договора. По этой причине Россия была вынуждена объявить в 2007 году о моратории на исполнение условий соглашения. В марте 2015 года Москва приостановила участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ, завершив процесс приостановки членства в договоре, но чисто юридически продолжала оставаться в нем. С этого времени интересы РФ в Совместной консультативной группе представляла Белоруссия. Президент России Владимир Путин 29 мая 2023 года подписал закон о денонсации ДОВСЕ, он вступил в силу 9 июня. В Москве неоднократно заявляли о том, что вина за возможное прекращение Договора об обычных вооруженных силах в Европе ляжет на США и их союзников, которые выбрали путь конфронтации.