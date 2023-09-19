В Сулеймани во время тренировок силовиков с террористами произошел взрыв

В МИД Турции заявили, что ожидают от правительства Ирака и властей курдской автономии борьбы с террористами

АНКАРА, 19 сентября. /ТАСС/. Взрыв на аэродроме Арбат в иракской провинции Сулеймания 18 сентября произошел во время совместных тренировок бойцов Патриотического союза Курдистана (ПСК) и Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической). С таким утверждением выступил МИД Турции.

"Мы внимательно следим за террористической деятельностью РПК и ее ответвлений, особенно на севере страны. В этом контексте заслуживают внимания события, связанные со взрывом, произошедшим на аэродроме Арбат в Сулеймании 18 сентября. Есть понимание, что в момент взрыва члены контртеррористического подразделения ПСК проводили тренировки вместе с террористами РПК", - отмечается в заявлении ведомства.

Это, по выражению МИД Турции, "является серьезным событием, поскольку четко выявило сотрудничество некоторых силовиков, связанных с ПСК, с террористами". "Этот инцидент еще раз подтвердил, насколько точны наши меры в отношении Сулеймании, где террористическая организация фактически взяла в заложники собственный народ", - отмечается в заявлении. МИД также заявил, что ожидает от центрального правительства Ирака и властей курдской автономии "искренней и конкретной борьбы с террористами РПК".

Ранее миссия ООН в Ираке осудила нападение на аэродром в Сулеймании. В понедельник агентство Reuters проинформировало со ссылкой на источник в иракских силовых структурах, что по меньшей мере шесть человек погибли в результате этого инцидента. Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Как сообщается в распространенном во вторник канцелярией иракского президента сообщении, Багдад намерен вызвать турецкого посла, чтобы передать ему официальный письменный протест в связи с произошедшим для руководства Турции. Иракские военные утверждают, что беспилотник, нанесший удар, вошел в воздушное пространство Ирака с территории Турции.