Эмир Катара на ГА ООН раскритиковал тех, кто провоцирует мусульман сожжением Корана

Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани призвал не оправдывать "эти чудовищные преступления"

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, выступая на общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, назвал идиотами тех, кто провоцирует исламский мир акциями сожжения Корана.

"Позвольте мне указать на необходимость борьбы с расизмом и подстрекательскими кампаниями, развязанными против целых народов, религий и культур. В связи с этим я говорю моим братьям из числа мусульман, что нам не следует отвлекаться на идиотов или психически нездоровых людей всякий раз, когда им приходит в голову провоцировать нас сжиганием Священного Корана", - заявил он.

Эмир Катара призвал не оправдывать "эти чудовищные преступления" и подчеркнул, что умышленное оскорбление предметов религиозного почитания не может рассматриваться как проявление свободы слова и самовыражения.

Летом этого года в Швеции и Дании прошло несколько акций сожжения Корана. Их организатором в Швеции выступал политический активист иракского происхождения Салван Момика, в Дании - праворадикальная группа "Датские патриоты". Акции вызвали возмущение мусульман по всему миру и спровоцировали нападения на дипломатические миссии Швеции в нескольких странах Ближнего Востока. Они также негативно отразились на отношениях Швеции и Турции, власти которой еще не одобрили заявку Стокгольма на вступление в НАТО.