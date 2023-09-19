Президент Швейцарии заявил, что мир переживает крупнейший после Второй мировой кризис

Ален Берсе также обвинил Россию в "нападении на международное право"

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Мир переживает, вероятно, крупнейший кризис со времен Второй мировой войны. Такое мнение выразил президент Швейцарии Ален Берсе, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы переживаем кризис, возможно, самый крупный после окончания Второй мировой войны", - отметил Берсе.

Он заявил, что Россия, начав СВО на Украине, якобы "совершила нападение на международное право и международные институты".

Неделя высокого уровня 78-й сессии ГА ООН открылась в Нью-Йорке 19 сентября. На нее традиционно съезжаются главы государств, премьер-министры, министры иностранных дел, представители международных организаций со всего мира. Впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции неделя высокого уровня проходит без санитарных ограничений, участники обязаны лично выступать на всех мероприятиях, видеообращения не допускаются. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.