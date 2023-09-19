Глава МИД Азербайджана заявил о готовности обеспечить безопасность армян в Карабахе

Джейхун Байрамов добавил, что для стабилизации ситуации в регионе необходим полный вывод Вооруженных сил Армении с территории Азербайджана

БАКУ, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Азербайджана готовы обеспечить безопасность мирного населения в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов на встрече со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Нью-Йорк встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Байрамов подчеркнул, что азербайджанская сторона полна решимости обеспечить все права и свободы армянских жителей Карабахского экономического района, их безопасность на основе Конституции Азербайджанской Республики и международных правозащитных механизмов", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

Байрамов добавил, что для стабилизации ситуации в регионе необходим полный вывод Вооруженных сил Армении с территории Азербайджана, разоружение незаконных армянских вооруженных формирований, а также роспуск всех элементов незаконного режима.

Фидан, в свою очередь, подчеркнул, что Турция поддерживает "легитимные действия Азербайджана на его суверенной территории". Как заявил глава МИД Турции, Анкара, как и всегда, поддерживает легитимные шаги, предпринимаемые Азербайджаном на его суверенных территориях.