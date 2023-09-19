В Ереване протестующие установили палатки на площади Республики

Они требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна

ЕРЕВАН, 19 сентября. /ТАСС/. Глава блока "Мать Армения" Андраник Теванян, который прошел на выборах в совет старейшин Еревана, призвал начать круглосуточный протест в установленных на площади палатках. Главное требование протестующих - отставка Никола Пашиняна. Трансляцию с места события в режиме онлайн ведут местные новостные порталы.

"Эта площадь становится моей квартирой. Я отсюда не уйду, пока мы не добьемся отставки Пашиняна. Установим палатки и останемся здесь", - заявил Теванян.

Сразу вслед за этим спецсилы полиции начали задержания. Протестующие пытаются не дать полиции уводить с площади граждан. Среди демонстрантов есть пострадавшие. Им на месте оказывается медицинская помощь.

Днем 19 сентября граждане, недовольные политикой властей в отношении Нагорного Карабаха, вышли на стихийный митинг возле здания правительства Армении. Причиной послужила очередная эскалация на линии соприкосновения между Карабахом и Азербайджаном.