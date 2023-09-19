В Баку опровергли сообщения об обстреле российских миротворцев, эвакуирующих армян

Минобороны Азербайджана назвало такие сообщения дезинформацией

БАКУ, 19 сентября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана опровергло распространяемые в армянском сегменте социальных сетей сообщения об обстреле вооруженными силами республики российских миротворцев, эвакуирующих армянских жителей Карабаха.

"Распространенные в некоторых армянских социальных медиаресурсах сообщения о том, что Вооруженные силы Азербайджана якобы открыли огонь по колонне российского миротворческого контингента, эвакуирующего армянских жителей, являются абсолютной ложью и носят характер дезинформации. Категорически опровергаем эти необоснованные утверждения", - говорится в сообщении военного ведомства Азербайджана.