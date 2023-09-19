Лидер Таджикистана на саммите С5+1 призвал к сотрудничеству в борьбе с терроризмом

Эмомали Рахмон также выступил за установление мира в Афганистане, так как, по его мнению, стабильность в этой стране является важным фактором развития межрегиональных связей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на совместной встрече лидеров стран Центральной Азии и США (С5+1) в Нью-Йорке на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал к сотрудничеству в борьбе с терроризмом и преступностью, а также выступил за скорейшее установление мира в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе главы Таджикистана.

"В своем выступлении президент Таджикистана Эмомали Рахмон обратил внимание глав государств на рост угроз и вызовов, борьбу с терроризмом и экстремизмом, незаконный оборот наркотиков, обеспечение региональной безопасности, политическую ситуацию в Афганистане и защиту государственной границы Таджикистана и в этом процессе отметил необходимость сотрудничества и содействия международных партнеров", - говорится в сообщении. Глава Таджикистана заявил, что поддерживает принятие декларации саммита С5+1.

Рахмон подчеркнул, что "стабильность в Афганистане является важным фактором развития межрегиональных связей". В этой связи Таджикистан заинтересован в скорейшем восстановлении мира и стабильности в соседней стране. В своем выступлении Рахмон также напомнил, что Душанбе предоставляет все логистические возможности для доставки помощи народу Афганистана.

Во встрече в Нью-Йорке приняли участие Рахмон, а также президенты США Джо Байден, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана Шакват Мерзиёев, Киргизии Садыр Жапаров, Туркмении Сердар Бердымухамедов.