Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян после визита в Россию

Спецпоезд прибыл в город вечером 19 сентября

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян после завершения визита в Россию, который будет "вписан яркой страницей" в историю укрепления отношений двух стран. Об этом сообщило государственное радио КНДР "Голос Кореи".

Как отмечается, спецпоезд прибыл в Пхеньян вечером 19 сентября. На вокзале Ким Чен Ына встречали члены Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Ким Док Хун, Чо Ён Вон и Чвэ Рён Хэ, а также другие представители руководства партии, правительства и армии.

По случаю приезда Ким Чен Ына была устроена церемония, а дети преподнесли ему цветы. Лидер КНДР, как отмечает "Голос Кореи", провел "немеркнущую внешнеполитическую революционную деятельность", которая "будет вписываться яркими страницами в историю укрепления и развития корейско-российской дружбы".

Лидер КНДР в свою очередь обменялся приветствиями со встречающими представителями партии, правительства, армии и "тепло махал рукой жителям столицы", которые "горячо приветствуют его".

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию с 12 по 17 сентября. В ходе визита он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный, а также посетил несколько объектов. Так, в Комсомольске-на-Амуре он побывал на заводе, где собирают самолеты Су-35 и Су-57, ознакомился с работой над Superjet -100 (SJ 100). Позднее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ознакомил его с современными самолетами Воздушно-космических сил РФ и представил российский ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Во Владивостоке Ким Чен Ын осмотрел фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников", посмотрел балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра, посетил Дальневосточный федеральный университет, океанариум и завод группы компаний "Арника", которая занимается поставками кормового и пищевого сырья и ингредиентов.