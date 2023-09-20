Мирзиёев сообщил о проводимой Узбекистаном работе по достижению гендерного равенства

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Узбекистан на данный момент проводит системную работу по достижению гендерного равенства. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"Активное участие женщин в управлении делами общества и государства - это актуальный вопрос сегодня. Благородная цель, лежащая в основе нашей национальной политики в этой области - это обеспечение прочности семьи, правовой защиты и благополучия женщин и девочек. Мы также проводим системную работу по достижению гендерного равенства", - сказал он, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Мирзиёев добавил, что в прошлом году среди студентов, поступивших в вузы, 49% составляли девушки.

"Впервые доля женщин в государственном управлении достигла 35%, принят отдельный закон о защите женщин и несовершеннолетних от бытового насилия. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества со стороной ООН", - подчеркнул президент.

Также Мирзиёев предложил провести в следующем году Азиатский форум женщин "для обсуждения вопросов реализации их созидательного потенциала и обмена опытом в этой сфере".