Токаев заявил, что неуважение к священным книгам не может считаться проявлением демократии

Касым-Жомарт Токаев добавил, что все священные книги заслуживают правовой защиты от вандализма

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Акты вандализма в отношении священных книг не должны рассматриваться в качестве проявления свободы и демократии. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на общеполитических дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Межрелигиозный и межконфессиональный диалог играет ключевую роль в укреплении культуры мира. Поэтому мы обеспокоены недавними актами глубокого неуважения к священным книгам. Такие варварские акты, направленные против ислама или любых других религий, не могут рассматриваться как проявление свободы слова и демократии. Все священные книги, включая Коран, заслуживают правовой защиты от вандализма", - сказал он.

Летом 2023 года в Швеции и Дании прошло несколько акций сожжения Корана. Их организатором в Швеции выступал политический активист иракского происхождения Салван Момика, в Дании - праворадикальная группа "Датские патриоты". Акции вызвали возмущение мусульман по всему миру и спровоцировали нападения на дипломатические миссии Швеции в нескольких странах Ближнего Востока. Они также негативно отразились на отношениях Швеции и Турции, власти которой еще не одобрили заявку Стокгольма на вступление в НАТО.