Страны Центральной Азии и США договорились о расширении партнерства

Участники первого саммита в формате С5+1 также обсудили торгово-инвестиционную деятельность, налаживание проектного сотрудничества, развитие транспортных коридоров в регионе

ТАШКЕНТ, 20 сентября. /ТАСС/. Главы стран Центральной Азии и Соединенных Штатов в ходе саммита в формате C5+1 договорились расширять практическое партнерство. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

По ее данным, 19 сентября в соответствии с программой пребывания в Нью-Йорке Мирзиёев принял участие в первом саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате С5+1, в ходе которого его участники обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействия в вопросах региональной безопасности и борьбы с терроризмом и трансграничной преступностью.

"По итогам встречи достигнуты договоренности о дальнейшем углублении взаимопонимания и расширении практического партнерства между странами региона и США", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, участники саммита отметили, что формат С5+1, созданный восемь лет назад в Самарканде, стал площадкой открытого и конструктивного диалога и развития продуктивного взаимодействия между странами Центральной Азии и США.

Сообщается также, что в рамках саммита президент США Джо Байден, глава Казахстан Касым-Жомарт Токаев, лидер Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистан Эмомали Рахмон, глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили торгово-инвестиционную деятельность, налаживание проектного сотрудничества, развитие транспортных коридоров в регионе, продвижение "зеленой повестки", обеспечение прав человека и гендерного равенства и содействие мирному урегулированию в Афганистане.

"Глава нашего государства дал высокую оценку укрепляющимся отношениям дружбы, взаимопонимания и партнерства в регионе Центральной Азии, создающим уникальные новые возможности для широкого сотрудничества", - добавили в пресс-службе.