Британский король Карл III начинает государственный визит во Францию

Монарх и королева Камилла пробудут на французской территории три дня при усиленных мерах безопасности

ПАРИЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III прибывает в среду в Париж, чтобы начать государственный визит, который он был вынужден отложить полгода назад из-за беспорядков во Франции.

Британский монарх и королева Камилла пробудут на французской территории три дня при усиленных мерах безопасности. Программа визита, как сообщила французская газета Ouest-France, не претерпела больших изменений по сравнению с той, осуществить которую весной помешала волна протестов во Франции против пенсионной реформы.

Программа в Париже

В среду в Париже королевская чета начнет программу с церемонии у Триумфальной арки, где их будут ожидать президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит. Главы двух государств примут участие в символической церемонии зажжения вечного огня у расположенной под сводами арки Могилы Неизвестного солдата.

Затем король и президент посадят во дворе резиденции британского посла дуб, подаренный Францией. После этого в апартаментах французского президента в Елисейском дворце состоится разговор с глазу на глаз между Макроном и его гостем.

Попытка смягчить напряженность

Как отмечает газета Sud Ouest, по обе стороны Ла-Манша рассчитывают, что государственный визит поможет сторонам снизить напряженность, возникшую во взаимных отношениях в связи с выходом Великобритании из Европейского союза. "С тех пор франко-британское согласие не было столь уж сердечным", - замечает французское издание. Газета напоминает, что бывший британский премьер-министр Борис Джонсон регулярно атаковал Францию, шла ли речь о проблемах рыболовства или торговых правилах, а его недолгая преемница на посту Лиз Трасс также не особенно сглаживала углы и даже заявила в ответ на вопрос, считает ли она французского президента врагом или другом, что "жюри присяжных еще совещается". По мнению газеты, "отношения несколько улучшились с приходом на Даунинг-стрит нынешнего премьера Риши Сунака, в прошлом так же банкира и активного пользователя социальных сетей, как сам президент Макрон".

В качестве конституционного монарха британский король, указывает Ouest-France, должен воздерживаться от политических высказываний. Историк британской монархии Эд Оуэнс в интервью газете выразил тем не менее уверенность, что визит позволит выйти за пределы текущих споров, например сохраняющихся разногласий между Лондоном и Парижем в связи с транзитом нелегальных мигрантов через пролив Ла-Манш. Исследователь полагает, что визит даст повод для "неформальной дипломатии". Карл III, считает он, хотел бы предстать как "король-экологист".

Как полагает парижский еженедельник Le Point, темами беседы могут стать "биоразнообразие, климатические изменения форум по искусственному интеллекту, который должен пройти в Великобритании в ноябре". Также могут быть затронуты события в Сахеле и на Украине.

Программу дня в среду завершит ужин, который Макрон и его супруга дадут в честь британской королевской четы в исторической резиденции французских королей в Версальском дворце.

"Неформальная дипломатия"

В четверг Карл III, согласно сведениям Le Point, выступит перед французскими парламентариями в Сенате (верхняя палата). Ожидается, что часть своей речи он произнесет по-французски. Карл III и Макрон ознакомятся, кроме того, с ходом работ по восстановлению собора Нотр-Дам, частично разрушенного пожаром в апреле 2019 года. Главы государств также примут участие в заключительной части симпозиума по климату и биоразнообразию, которую деловые круги проведут в Музее естественной истории.

Брижит Макрон и королева Камилла будут присутствовать в четверг на церемонии учреждения франко-британской литературной премии в Национальной библиотеке Франции. В этот же день первые леди двух стран побывают в Сен-Дени на встрече со спортивными ассоциациями в преддверии предстоящей в Париже летом 2024 года Олимпиады.

Завершение в Бордо

В пятницу гостей будут принимать в Бордо. Там они встретятся со спасателями, участвовавшими в борьбе с пожарами на юге Франции. Кроме того, Карл III и Камилла проведут встречу с британскими и французскими военнослужащими и обсудят пути углубления оборонного сотрудничества между Лондоном и Парижем, а также пообщаются с представителями бизнеса в Бордо. Заключительным пунктом программы станет посещение экологического виноградника в Мартийаке, сообщает электронное издание Actu Bordeaux.

Именно мартовские события в Бордо, где разбушевавшиеся манифестанты подожгли вход в мэрию, заставили стороны в последний момент отложить поездку британского монарха во Францию.

Визит, который приходится на период проведения во Франции мирового первенства по регби и прибытие многочисленных болельщиков из-за рубежа, потребовал дополнительных мер безопасности, для обеспечения которой задействовано 30 тыс. полицейских и жандармов, сообщает Agence France-Presse (AFP), поскольку сразу после Карла III в страну приедет Папа Римский Франциск. Агентство со ссылкой на источники в полиции также указывает что визит британского короля пройдет на фоне сохранения террористической опасности, "хотя службы полиции не обнаружили конкретных угроз".