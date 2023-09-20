Казахстан рассчитывает на поддержку США в создании центра ООН по целям развития

Пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева сообщила, что лидеры стран Центральной Азии и Соединенных Штатов на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи организации также обсудили перспективы укрепления сотрудничества в решении проблем безопасности

АСТАНА, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Казахстана рассчитывают на поддержку американской стороны при создании в Алма-Ате центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Об этом сообщила пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева по итогам его участия во встрече глав государств Центральной Азии и США.

"Казахстан рассчитывает на поддержку США в создании в Алматы регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана", - говорится в сообщении. Встреча прошла в Нью-Йорке на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В рамках дискуссии лидеры стран Центральной Азии и США затронули перспективы укрепления сотрудничества в решении проблем безопасности, включая киберугрозы, терроризм, насильственный экстремизм, незаконную миграцию и наркотрафик.

"В повестке дня - вопросы совместной работы для дальнейшего укрепления суверенитета, устойчивости и процветания Центральной Азии через партнерство С5+1 в области экономики, энергетики и безопасности. В ходе встречи были обстоятельно обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства, политического диалога, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы сохранения мира и стабильности в Евразии", - рассказали в пресс-службе. По ее данным, особое внимание было уделено экономическому сотрудничеству, а также возможностям для американских компаний в таких сферах, как разработка важнейших полезных ископаемых, возобновляемые источники энергии, обрабатывающая промышленность и другие.

Ранее в офисе Токаева заявляли, что деятельность регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана будет сосредоточена на усилении координации агентств всемирной организации с правительствами стран региона через принятие комплексных мер.

В сентябре 2015 года на саммите по устойчивому развитию, проведенному в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН, был принят документ, в котором прописаны 17 целей устойчивого развития к 2030 году. Это в том числе искоренение нищеты во всех ее формах, ликвидация голода и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства, поощрение здорового образа жизни и содействие благополучию всех людей, обеспечение всеобщего и качественного образования.