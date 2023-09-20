Токаев призвал возродить дух единства в ООН

Астана готова сотрудничать со всеми странами - членами организации, подчеркнул президент Казахстана

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Страны - члены ООН должны возродить дух единства и коллективных действий для построения справедливого и устойчивого мира. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на общеполитических дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

"Давайте возродим дух единства и коллективных действий, которые лежат в основе ООН. Давайте помнить, что наша общая приверженность идее построения лучшего мира важнее наших различий. Казахстан готов сотрудничать со всеми странами - членами организации в построении более справедливого и устойчивого мира", - сказал он.

Говоря о происходящих внутри самого Казахстана реформах, Токаев отметил, что общество и правительство строят справедливую и честную республику, несмотря на глобальные потрясения. "Многое было сделано всего за два года. За это время существенно изменился менталитет наших людей, особенно молодого поколения. Президентский мандат был ограничен одним семилетним сроком. Это решение было поддержано на всенародном референдуме и останется неизменным в дальнейшем. Мы будем твердо придерживаться формулы "сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство", - пояснил лидер страны.