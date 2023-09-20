Президенты Киргизии и Таджикистана обсудили ситуацию на границе двух стран

Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон также поговорили об основных направлениях и перспективах сотрудничества

БИШКЕК, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили процесс делимитации и демаркации на границе двух республик. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в городе Нью-Йорк (США), провел встречу с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, во время встречи президенты "отдельное внимание уделили вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы".

"Лидеры стран обсудили приоритетные направления и перспективы кыргызско-таджикского двустороннего и многостороннего сотрудничества", - подчеркивается в сообщении.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет почти 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около двух третей линии прохождения рубежа.

На некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями приграничных районов. Последний вооруженный конфликт между военнослужащими и жителями приграничных районов произошел в сентябре прошлого года.