США подтвердили поддержку независимости и суверенитета Узбекистана

Переговоры лидеров двух стран прошли на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

ТАШКЕНТ, 20 сентября. /ТАСС/. Президенты Узбекистана и США Шавкат Мирзиёев и Джо Байден провели встречу, в ходе которой глава Соединенных Штатов подтвердил решительную поддержку своей страны независимости и суверенитета Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Мирзиёева.

По ее данным переговоры Мирзиёева и Байдена прошли на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия. Президент США подтвердил решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также курса проводимых необратимых реформ в Новом Узбекистане", - говорится в сообщении. Помимо этого президенты обсудили проекты практического сотрудничества ведущих компаний и банков, а также итоги состоявшегося в Соединенных Штатах бизнес-форума делового сообщества двух стран.

"Отдельное внимание уделено продолжению конструктивного взаимодействия в сфере прав человека, гендерного равенства и других направлениях в области человеческого измерения", - добавили в пресс-службе.