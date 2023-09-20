СМИ сообщили об отмене встречи президентов Украины и Польши на полях ГА ООН

Как отмечает Rzeczpospolita, польский лидер Анджей Дуда не исключает ее проведения "позже"

ТАСС, 20 сентября. Встреча президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды, которая должна была состояться на полях проходящей в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, отменена. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

Как отмечает издание, польский лидер не исключает ее проведения "позже".

Газета полагает, что эта встреча должна была иметь важное значение в свете ситуации вокруг эмбарго на поставки украинского зерна.

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины, но потребовала от Киева представить до 18 сентября план предотвращения искажений рыночной конъюнктуры в странах ЕС. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. В связи с этим Украина подала жалобу в ВТО.

Ранее на брифинге после выступления на сессии ГА ООН Дуда напомнил Киеву, намеревающемуся судиться с Варшавой из-за эмбарго на поставки зерна, что транзит оружия и гуманитарной помощи на Украину осуществляется через Польшу.