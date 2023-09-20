Kyodo: посольство Японии в КНР получило 400 тыс. звонков из-за сброса воды с АЭС

В большинстве случаев звонившие резко критиковали Токио за начатый сброс воды или просто молчали, сообщает агентство

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Посольство Японии в Китае за месяц получило по меньшей мере 400 тыс. звонков с протестами против сброса в океан очищенной воды с АЭС "Фукусима-1", которая использовалась для охлаждения реакторов после аварии в марте 2011 года. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственный источник.

В большинстве случаев звонившие резко критиковали Японию за начатый сброс воды или просто молчали. В посольство также поступали звонки с угрозами, пишет Киодо. Десятки тысяч аналогичных звонков поступает в различные правительственные учреждения и организации Японии, начиная с 24 августа, когда начался сброс воды с АЭС. Токио неоднократно просил Пекин разобраться с такими звонками.

Посольство Японии в Пекине сохранило все номера, с которых поступали назойливые звонки, и передали их китайскими властям. В Китае предусмотрена ответственность за частые телефонные звонки, которые совершаются с целью нарушить спокойствие других людей.

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч человек. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за объема (в баках ее скопилось примерно 1,34 млн тонн). В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, но еще содержит тритий (радиоактивный изотоп водорода). К 31 марта 2024 года с АЭС планируется слить около 31,2 тыс. тонн такой воды.

24 августа компания-оператор Tokyo Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу в океан первой партии воды. Спустя два дня TEPCO объявила, что не обнаружила трития в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в радиусе 5 км от места сброса.

Решение Токио вызвало острую критику со стороны некоторых государств, в первую очередь Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии.