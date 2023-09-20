Нидерланды сообщили о планах увеличить оборонный бюджет в 2024 году до €21,4 млрд

Такие меры позволят стране расширить сотрудничество с партнерами по ЕС и НАТО, а также продолжить оказывать поддержку Украине, заявила министр обороны Кайса Оллонгрен

ГААГА, 20 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что королевство в 2024 году увеличит бюджет на оборону до €21,4 млрд. Об этом она сообщила в социальной сети X (ранее Twitter).

"Правительство увеличит расходы на оборону до €21,4 млрд в 2024 году. Благодаря этому мы сможем усилить боеготовность и боевую мощь", - заявила Оллонгрен. Также она подчеркнула, что благодаря этому Нидерланды могут рассчитывать на долгосрочную финансовую безопасность, расширение сотрудничества с партнерами по ЕС и НАТО и продолжение поддержки Украины.

После нескольких лет сокращений бюджета в 2022 году правительство Нидерландов приняло решение увеличивать оборонные расходы, начиная с 2023 года. Согласно информации с официального сайта Министерства обороны Нидерландов, на оборону в 2023 году было выделено €15,2 млрд.