Великобритания заявила о поддержке расширения состава СБ ООН

Индия, Бразилия, Германия и Япония должны располагать членством в Совете Безопасности организации, заявил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Великобритания выступает за увеличение числа членов Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

"Великобритания поддерживает расширение Совета Безопасности ООН. Мы полагаем, что Индия, Бразилия, Германия и Япония должны располагать членством. Африка также заслуживает более громкого голоса на мировой арене", - сказал он.

В настоящий момент в Совет Безопасности ООН входят пять постоянных членов: Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Каждая из этих стран имеет в совете право вето. Десять участников совета, избираемых по географическому принципу, обладают статусом непостоянных членов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия особо отмечает Индию и Бразилию в качестве достойных кандидатов на постоянное членство в Совете Безопасности ООН при обязательной представленности Африки.