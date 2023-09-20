Токаев заявил о поддержке инициатив по политическому урегулированию кризиса на Украине

В этой связи президент Казахстана вновь напомнил о своей инициативе по реформированию Совета Безопасности ООН

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Казахстан поддерживает планы политического урегулирования кризиса на Украине, предложенные различными странами и группами стран.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на общеполитических дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Казахстан дает высокую оценку всем усилиям и планам, которые предложены различными государствами и группами стран в поддержку политического урегулирования украинского кризиса. Дипломатия и диалог всегда должны возобладать в поисках решений международных споров", - подчеркнул Токаев.

В этой связи глава Казахстана вновь напомнил о своей инициативе по реформированию Совета Безопасности ООН.

По его словам, "голоса средних держав и всех развивающихся стран в Совете должны звучать громче и должны быть услышанными посколько Совет Безопасности, как представляется, не в состоянии выйти из тупика, он должен стать более представительным, чтобы другие страны, включая Казахстан, могли бы играть более активную роль в деле поддержания мира и безопасности".

Токаев выразил убежденность, что реформирование Совбеза "это насущная, срочная потребность современности. которая отвечает интересам подавляющей части человечества".

Инициативу по реформе Совбеза глава Казахстана выдвинул в июне на международном форуме "Астана".