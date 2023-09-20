Блинкен заявил о необходимости прекращения Баку боевых действий в Нагорном Карабахе

Госсекретарь США подчеркнул, что военного решения ситуации не существует

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел во вторник телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвал его немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в распространенном письменном заявлении по итогам беседы.

"Блинкен провел сегодня телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого призвал Азербайджан немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и заняться деэскалацией ситуации. Госсекретарь подчеркнул, что военного решения ситуации не существует и что стороны должны возобновить диалог для урегулирования сохраняющихся разногласий между Баку и этническими армянами в Нагорном Карабахе", - отметил дипломат.

По его словам, глава американского внешнеполитического ведомства "отметил выраженную президентом Алиевым готовность прекратить военные действия и провести встречу представителей Азербайджана и населения Нагорного Карабаха, а также подчеркнул необходимость немедленного выполнения" всего этого.

Миллер добавил, что госсекретарь во вторник во время телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном "выразил глубокую обеспокоенность США ситуацией в Нагорном Карабахе и подчеркнул, что США призывают Азербайджан немедленно прекратить военные действия и немедленно вернуться к диалогу". "Он заявил премьер-министру Пашиняну, что Соединенные Штаты всецело поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении", - заключил Миллер.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители армянской столицы вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично Пашиняна в произошедшем.