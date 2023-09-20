19 сентября, 22:01
Военная операция на Украине

Британия пообещала продолжить поддержку Киева вне зависимости от смены курса других стран

Глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли заявил, что лишь незначительная часть жителей страны выступает против оказания помощи Украине

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Великобритания продолжит оказывать помощь Украине вне зависимости от того, изменится ли позиция других западных стран в результате национальных выборов. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

"Позиция Великобритании непоколебима. Наши основные оппозиционные партии привержены оказанию помощи Украине так же, как и [Консервативная] партия, формирующая правительство. Что выберут другие страны - вопрос к ним. Но что бы они ни делали, позиция Великобритании будет оставаться прежней", - сказал он. Клеверли также выразил мнение, что лишь незначительная часть жителей Великобритании выступает против оказания помощи Украине. 

Теги:
УкраинаВеликобританияВоенная операция на Украине
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