Байден пообещал лидерам Центральной Азии сотрудничество в сфере безопасности

Президент США на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке также поблагодарил своих коллег за партнерство, касающееся вызовов региональной безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден пообещал лидерам пяти республик Центральной Азии продолжение сотрудничества в сфере безопасности, в том числе в области борьбы с терроризмом. Об этом говорится в письменном заявлении Белого дома, которое было распространено во вторник по итогам встречи руководителей США и пяти стран Центральной Азии на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Президент Байден поблагодарил своих коллег за партнерство, касающееся вызовов региональной безопасности, и взял на себя обязательство продолжать сотрудничество в сферах обеспечения пограничного контроля, борьбы с терроризмом и по правоохранительным вопросам", - отмечается в документе.

"Лидеры обсудили спектр вопросов, включая безопасность, торговлю и инвестиции, связи в регионе, необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, продолжающиеся реформы с целью совершенствования государственного управления и обеспечения верховенства закона", - заявляет Белый дом. По свидетельству пресс-службы главы администрации США, Байден приветствовал мнения коллег о том, каким образом стороны "могут работать вместе, чтобы укрепить суверенитет, стойкость и процветание государств Центральной Азии, одновременно продвигая права человека".

Стороны также обсудили пути создания "более благоприятных условий" для расширения торговли с США и увеличения объемов инвестиций из американского частного сектора за счет "бизнес-платформы", призванной дополнить дипломатическое взаимодействие. В связи с этим сообщается, что американское Агентство международного развития, входящее в структуру Госдепартамента, проведет в октябре в Центральной Азии конференцию министерского уровня для обсуждения "конкретных действий", нацеленных на содействие устойчивому и инклюзивному экономическому развитию региона.

Кроме того, Вашингтон предложил запуск диалога в формате "С5+1" (между США и республиками Центральной Азии) по критически важным природным ископаемым, уточняет Белый дом. Согласно изложенной им информации, эта идея призвана в том числе способствовать разработке значительных запасов таких ископаемых в регионе. Байден понимает, что США должны сотрудничать с республиками Центральной Азии, чтобы обеспечить надежные цепочки поставок, способные "поддержать будущий энергетический ландшафт", подчеркивает Белый дом.

Наконец, добавляет он, Байден высказался на встрече за продолжение поддержки гражданского общества в Центральной Азии, обеспечение прав женщин и инвалидов.