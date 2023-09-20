19 сентября, 22:15
Генассамблея ООН

Нетаньяху встретился в ООН с Эрдоганом и заявил об укреплении связей двух стран

Израильский премьер ранее провел на полях 78-й сессии Генассамблеи организации встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Парагвая Сантьяго Пеньей и президентом Украины Владимиром Зеленским

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился во вторник на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

"Наши связи укрепляются", - сказал Нетаньяху перед началом встречи. Его высказывания приводятся в заявлении канцелярии.

Ранее израильский премьер провел на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Парагвая Сантьяго Пеньей и президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Теги:
ТурцияИзраильЭрдоган, Реджеп ТайипНетаньяху, БиньяминГенассамблея ООН
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