Нетаньяху встретился в ООН с Эрдоганом и заявил об укреплении связей двух стран

Израильский премьер ранее провел на полях 78-й сессии Генассамблеи организации встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Парагвая Сантьяго Пеньей и президентом Украины Владимиром Зеленским

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился во вторник на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

"Наши связи укрепляются", - сказал Нетаньяху перед началом встречи. Его высказывания приводятся в заявлении канцелярии.

Ранее израильский премьер провел на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Парагвая Сантьяго Пеньей и президентом Украины Владимиром Зеленским.