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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Азербайджан опроверг использование ударных беспилотников в Карабахе

В Баку назвали размещенную в некоторых аккаунтах в армянском сегменте социальных медиа информацию о якобы имевшем место применении азербайджанскими ВС ударных дронов дезинформацией

БАКУ, 20 сентября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана опровергло распространяемые в армянских социальных сетях сообщения об использовании вооруженными силами республики ударных беспилотников в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе.

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Обострение в Нагорном Карабахе. Онлайн

"Размещенная в некоторых аккаунтах в армянском сегменте социальных медиа информация о якобы имевшем место применении Вооруженными силами Азербайджана ударных беспилотников является дезинформацией. Категорически опровергаем эту информацию", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители армянской столицы вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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