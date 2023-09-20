19 сентября, 22:48
Генассамблея ООН

Токаев заявил о готовности Центральной Азии играть более значимую роль в мировых процессах

Президент Казахстана также отметил растущую экономическую активность в регионе

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Регион Центральной Азии может играть более активную роль в мировых процессах в качестве "сплоченной и независимой" части мирового сообщества.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на общеполитических дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Казахстан привержен дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества со странами Центральной Азии. Наш регион может играть более активную роль в качестве "сплоченной и независимой" части международного сообщества, внося свой вклад в глобальные процессы развития", - сказал казахстанский лидер.

По его словам, "наша региональная повестка дня включает Афганистан, который должен стать стабильным, процветающим государством и надежным торговым партнером".

Токаев отметил растущую экономическую активность в регионе. По его данным, за последние пять лет внутрирегиональный товарооборот удвоился и составил $10 млрд.

Ранее пресс-служба Токаева сообщила по итогам его участия во встрече глав государств Центральной Азии и США на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что Казахстан рассчитывает на поддержку Вашингтона в создании в Алма-Ате регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. 

Теги:
КазахстанГенассамблея ООНТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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