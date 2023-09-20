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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку назвали дезинформацией утверждения об обстреле населенных пунктов в Карабахе

В Минобороны Азербайджана добавили, что армия республики с применением высокоточного оружия уничтожает только легитимные военные цели

БАКУ, 20 сентября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об обстреле армией республики населенных пунктов в Карабахе.

"Категорически опровергаем распространенную в некоторых аккаунтах армянского сегмента соцсетей дезинформацию об обстреле Вооруженными силами Азербайджана населенных пунктов", - говорится в сообщении ведомства.

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В Минобороны добавили, что азербайджанская армия с применением высокоточного оружия уничтожает только легитимные военные цели.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители Еревана вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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