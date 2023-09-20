Иран заявил, что США должны определиться в отношении дальнейшей судьбы ядерной сделки

Иранский лидер Эбрахим Раиси назвал выход Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий "вопиющим преступлением" и нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 2231

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси призвал власти США определиться в отношении дальнейшей судьбы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), призванного разрешить конфликт вокруг ядерной программы исламской республики.

"Соединенные Штаты должны продемонстрировать приверженность своим обязательствам и наконец выбрать соответствующий путь - либо это [восстановление] СВПД, либо нет", - сказал Раиси, выступая на общеполитических дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Ирана назвал выход США из ядерной сделки "вопиющим преступлением" и нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 2231, которая закрепляет условия СВПД. Как подчеркнул Раиси, в военной доктрине Ирана нет места ядерному оружию, поэтому исламская республика не должна подвергаться санкциям за разработку собственной программы развития гражданской ядерной энергетики.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с исламской республикой Совместный всеобъемлющий план действий, нацеленный на преодоление кризиса вокруг иранской ядерной программы. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Действующий глава американской администрации Джо Байден, представляющий партию демократов, неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями исламской республики завершился в австрийской столице без какого-либо результата.