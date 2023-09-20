Жапаров назвал укрепление региональных связей приоритетом для Киргизии

По словам главы киргизского государства, республика намерена вносить свой вклад в укрепление сотрудничества между странами Центральной Азии

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Киргизия нацелена на укрепление всестороннего взаимодействия между странами Центральной Азии. Об этом заявил в Нью-Йорке во время выступления на заседании Генассамблеи ООН глава киргизского государства Садыр Жапаров.

"Укрепление связей в регионе является для нас приоритетом. Рассматриваю Центральную Азию как единое геоэкономическое пространство", - сказал он. По его мнению, соседние с республикой страны также могли бы выступить геополитическими посредниками при урегулировании возникающих в мире спорных ситуаций с целью "содействия взаимодействию <...> международного сообщества".

"Кыргызская Республика намерена вносить свой вклад в укрепление регионального сотрудничества", - продолжил киргизский лидер, особо отметив, что Бишкек выступал и продолжает выступать за решение всех конфликтных ситуаций исключительно "мирными и дипломатическими методами". "Мы всегда стремимся к диалогу, мы хотим жить в мире, гармонии и дружбе со всеми соседями", - заверил он. Такого принципа, пояснил он, республика будет придерживаться и в урегулировании проблемы спорных пограничных территорий с соседними государствами.

Жапаров также обратил внимание на проблемы Афганистана, поскольку вопрос обеспечения безопасности в Центральной Азии следует рассматривать в том числе "в контексте афганских процессов". По его мнению, во многом крайне сложная гуманитарная ситуация на афганской территории связана с отсутствием единой позиции глобальных игроков по этому вопросу, в связи с чем он призвал мировое сообщество продолжить оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана.

Как подчеркнул киргизский лидер, он также предлагает ведущим мировым державам и международным финансовым институтам рассмотреть возможность списания долгов развивающихся стран в обмен на реализацию ими проектов в сфере зеленой экономики. Поскольку это положительно отразится на климатической обстановке на планете. "Изменение климата, по прогнозам, приведет к сокращению до 2050 года наших ледников в два раза, а к 2100 году они вовсе исчезнут", - напомнил он. Все это создает целый ряд угроз для мирового сообщества, в том числе угрозу продовольственной безопасности и отсутствия питьевой воды для большого количества жителей ряда регионов земли.

Глава Киргизии также объявил, что республика выдвинула свою кандидатуру на включение ее в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН в ближайшие годы.