20 сентября, 00:11
Военная операция на Украине

Гутерриш подтвердил приверженность устойчивому миру на Украине

Генсек ООН и президент Украины Владимир Зеленский также обсудили влияние конфликта на ядерную безопасность

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским подтвердил приверженность достижению справедливого и устойчивого мира на Украине. Об этом сообщили в офисе Гутерриша. Беседа состоялась на полях недели высокого уровня Генассамблеи всемирной организации.

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Генсек и президент Украины обсудили влияние нынешнего конфликта на мировые продовольственную и ядерную безопасность.

"Генеральный секретарь подтвердил полную приверженность ООН суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Генеральный секретарь подтвердил поддержку ООН усилий по достижению справедливого и устойчивого мира в рамках Устава ООН и соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи", - отметили в офисе Гутерриша. 

Теги:
УкраинаГутерриш, АнтониуЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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