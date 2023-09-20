Гутерриш подтвердил приверженность устойчивому миру на Украине

Генсек ООН и президент Украины Владимир Зеленский также обсудили влияние конфликта на ядерную безопасность

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским подтвердил приверженность достижению справедливого и устойчивого мира на Украине. Об этом сообщили в офисе Гутерриша. Беседа состоялась на полях недели высокого уровня Генассамблеи всемирной организации.

Генсек и президент Украины обсудили влияние нынешнего конфликта на мировые продовольственную и ядерную безопасность.

"Генеральный секретарь подтвердил полную приверженность ООН суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Генеральный секретарь подтвердил поддержку ООН усилий по достижению справедливого и устойчивого мира в рамках Устава ООН и соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи", - отметили в офисе Гутерриша.