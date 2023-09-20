Президент Парагвая поддержал просьбу Тайваня о представительстве в ООН

Пекин ранее заявил, что остров не имеет юридических оснований на собственное представительство организации

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Парагвая Сантьяго Пенья поддержал просьбу Тайваня о предоставлении острову представительства в Организации Объединенных Наций (ООН).

"В рамках реформы и расширения Совета Безопасности Парагвай считает, [что] органическая и функциональная структура ООН должна отражать динамику международной обстановки на базе участия, демократии и справедливости, которые фигурируют среди руководящих принципов Устава ООН, для продвижения мира, безопасности и благополучия наших стран в условиях равенства. Поэтому правительство Парагвая выражает поддержку Тайваню в стремлении быть частью системы ООН", - сказал глава государства, выступая на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее внешнеполитическое ведомство Тайваня обратилось к своим союзникам с просьбой поднять вопрос о его вступлении в ООН на Генассамблее. Как указал замглавы ведомства Тянь Чжунгуан, Тайбэй также обратился к союзникам с просьбой направить послания с соответствующим призывом генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Пекин заявил, что Тайвань не имеет юридических оснований на собственное представительство в ООН.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

Тайвань на правах Китайской Республики являлся членом ООН с 1949 по 1971 год. Резолюция 2758 от 1971 года передала права на представительство в ООН от Китайской Республики (Тайвань) к КНР. В документе отмечается, что правительство КНР признается единственным законным представителем Китая в ООН и Совете Безопасности.