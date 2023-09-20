Эксперт считает, что визит Ван И в Москву готовит почву к встрече Путина и Си Цзиньпина

С 18 по 21 сентября член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая находится в России

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Поездка члена Политбюро Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), главы канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министра иностранных дел КНР Ван И в Москву готовит почву для переговоров президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Такую точку зрения высказал сотрудник Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Чжан Хун, мнение которого приводит газета Global Times.

По его словам, недавно состоявшиеся консультации Ван И с секретарем Совета безопасности (СБ) РФ Николаем Патрушевым и с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "имеют большую важность", поскольку "готовят почву к возможной встрече между лидерами Китая и РФ в октябре".

Эксперт напомнил, что с самого начала специальной военной операции на Украине Вашингтон "требует от Пекина занять чью-либо сторону" - либо Запада, либо России. "Китай - большое независимое государство. Он будет отстаивать свою позицию и национальные интересы, решать вопросы международных отношений как ответственная и независимая ведущая держава", - подчеркнул политолог.

Во вторник Патрушев подтвердил, что Путин и Си Цзиньпин в октябре могут провести переговоры в Пекине в период проведения международного форума "Один пояс - один путь". Секретарь СБ РФ подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина "самоценны и не подвержены внешней конъюнктуре".

С 18 по 21 сентября Ван И находится в России. В ходе этого визита состоялся 18-й раунд российско-китайских консультаций по стратегической безопасности, в ходе которого глава МИД КНР заявил, что китайские власти готовы объединить усилия с РФ ради укрепления всеобщего мира и глобальной стабильности.