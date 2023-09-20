Президент Чехии призвал на Генассамблее ООН к поддержке Украины и миру в стране

Петер Павел также предложил создать реестр ущерба, причиненного военным конфликтом Киеву

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Чехии Петер Павел, выступая на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал к поддержке Украины и обеспечению мира в этой стране.

"Чехия будет поддерживать Украину в ее обороне до тех пор, пока это будет необходимо. <...> Необходимо обеспечить прочный и справедливый мир, а не просто прекращение военных действий. Чтобы мир был устойчивым, он не должен основываться на несправедливом компромиссе или условиях, навязанных победителем", - утверждал Павел. Он добавил, что, по его мнению, "мир должен быть заключен на условиях Украины".

Страны на фоне конфликта на Украине "вынуждены увеличивать вооруженные силы <…> и наращивать военные бюджеты", полагает чешский лидер. Мировую безопасность, отметил Павел, необходимо укреплять на основе международного сотрудничества, основанного на неукоснительном соблюдении всеми государствами международного права.

Президент Чехии также призвал к созданию реестра причиненного военным конфликтом Украине ущерба, ее послевоенному восстановлению и привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях.

Павел считает, что государства - члены ООН должны поддерживать мир и стабильность на планете. Он, в частности, осудил действия Китая, якобы "ведущие к усилению напряженности в Тайваньском проливе, и его недружественные действия против партнеров в Южно-Китайском море". Любые споры должны урегулироваться мирными средствами, иначе, по словам чешского президента, они могут иметь пагубные последствия в глобальном масштабе.

Чешский лидер проинформировал, что Чехия выдвинула свою кандидатуру в качестве члена Совета Безопасности ООН на 2032-2033 годы.