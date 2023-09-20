Премьер Японии выступил за расширение числа постоянных и непостоянных членов СБ ООН

Фумио Кисида отметил, что в Совбезе необходима большая представленность Африки

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил за более широкое представительство в Совете Безопасности ООН Африки, а также за увеличение числа постоянных и непостоянных членов. С таким заявлением он выступил на на Генеральной ассамблее ООН.

"Мир резко меняется. Нам нужен Совет Безопасности, который отражал бы сегодняшний мир. Япония поддерживает большую представленность Африки. Необходимо расширение как постоянного так и непостоянного членства в Совете Безопасности", - сказал он.

Япония последовательно выступает за реформирование ООН, в том числе расширение представительства стран в СБ ООН. Совместно с Бразилией, Германией и Индией она входит в так называемую группу G4, члены которой обязались поддержать заявки друг друга на получение места постоянного члена Совбеза ООН.